В Екатеринбурге продают советский микроавтобус «Старт» за 29 миллионов рублей. На авто такой же модели героиня «Кавказской пленницы» Нина уезжает в конце фильма. Объявление появилось на сайте «Авито».
«„Старт“ из „Кавказской пленницы“. Не факт, что это именно та машина, но тем не менее это тоже „Старт“. Один единственный в продаже», — заверяет владелец микроавтобуса.
Авто разработано на основе комплектующих от «Волга» ГАЗ-21. По словам автора объявления, пробег «Старта» составляет 500 километров. Микроавтобус был выпущен в 1968 году.
