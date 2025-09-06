06 сентября 2025
05 сентября 2025

Советский автобус, как из «Кавказской пленницы», продают в Екатеринбурге. Фото

Микроавтобус «Старт» продают в Екатеринбурге за десятки миллионов
Максимальная скорость у автобуса составляет 130 километров в час
Максимальная скорость у автобуса составляет 130 километров в час Фото:

В Екатеринбурге продают советский микроавтобус «Старт» за 29 миллионов рублей. На авто такой же модели героиня «Кавказской пленницы» Нина уезжает в конце фильма. Объявление появилось на сайте «Авито».

«„Старт“ из „Кавказской пленницы“. Не факт, что это именно та машина, но тем не менее это тоже „Старт“. Один единственный в продаже», — заверяет владелец микроавтобуса.

Авто разработано на основе комплектующих от «Волга» ГАЗ-21. По словам автора объявления, пробег «Старта» составляет 500 километров. Микроавтобус был выпущен в 1968 году.

