Советнику пермского губернатора отдают целое поселение с жителями

В депутатский округ Романа Водянова хотят включить Гамовское поселение Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Пермского края

Избирательная комиссия Пермского края предлагает изменить схему двух округов депутатов краевого парламента, рассказали URA.RU в пресс-службе заксобсрания. Гамовское сельское поселение предлагается исключить из округа депутата Владимира Жукова и включить его в состав округа депутата Романа Водянова, который также является советником губернатора Прикамья Дмитрия Махонина.

«Необходимость внести изменения в действующую схему возникла в связи с тем, что в округе №4 произошло изменение количества избирателей, что является отклонением от средней нормы представительства», — рассказали URA.RU в пресс-службе крайизбиркома. Там уточнили, что такой вариант перенарезки округов является единственно возможным, чтобы соблюсти действующее законодательство.

Избирком внес в краевой парламент проект будущего постановления, которое должны принять депутаты на ближайшем пленарном заседании. В случае принятия положительного решения при формировании нового состава краевого парламента жители Гамовского поселения (около шести тысяч) будут входить уже в избирательный округ №27.