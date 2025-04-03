Пермский подросток угрожал пистолетом и пытался украсть сотни плиток шоколада. Видео

Пермский подросток угрожал пистолетом и пытался украсть 168 плиток шоколада
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Подросток был пьян
Подросток был пьян Фото:

В Перми 15-летний подросток подозревается в совершении разбоя (часть 2 статьи 162 УК РФ). Вечером 29 марта он угрожал сотруднице магазина пневматическим оружием и хотел похитить 168 плиток шоколада на сумму 17 тысяч рублей. 

«Молодой человек был пьян. Его остановил и обезвредил один из покупателей. Затем об инциденте сообщили в полицию. Сейчас подозреваемого отправили под домашний арест», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале. 

Школьник свою вину уже признал. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Кроме того, оценку дадут действиям родителей подростка и руководству учебного заведения, где обучается обвиняемый. 

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В Перми 15-летний подросток подозревается в совершении разбоя (часть 2 статьи 162 УК РФ). Вечером 29 марта он угрожал сотруднице магазина пневматическим оружием и хотел похитить 168 плиток шоколада на сумму 17 тысяч рублей.  «Молодой человек был пьян. Его остановил и обезвредил один из покупателей. Затем об инциденте сообщили в полицию. Сейчас подозреваемого отправили под домашний арест», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале.  Школьник свою вину уже признал. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Кроме того, оценку дадут действиям родителей подростка и руководству учебного заведения, где обучается обвиняемый. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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