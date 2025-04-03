В Перми 15-летний подросток подозревается в совершении разбоя (часть 2 статьи 162 УК РФ). Вечером 29 марта он угрожал сотруднице магазина пневматическим оружием и хотел похитить 168 плиток шоколада на сумму 17 тысяч рублей.
«Молодой человек был пьян. Его остановил и обезвредил один из покупателей. Затем об инциденте сообщили в полицию. Сейчас подозреваемого отправили под домашний арест», — сообщает СУ СКР по Пермскому краю в telegram-канале.
Школьник свою вину уже признал. В ближайшее время ему предъявят обвинение. Продолжается проведение следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Кроме того, оценку дадут действиям родителей подростка и руководству учебного заведения, где обучается обвиняемый.
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