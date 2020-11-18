В поселке Пангоды из-за вспышки коронавируса среди медиков закрыли стационар. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения ЯНАО. По информации местных жителей, теперь нуждающихся в госпитализации пациентов отправляют лечиться в Надым, который находится за 96 км от поселка.
«В настоящее время в Пангодинской участковой больнице более половины сотрудников находятся на больничном. Учитывая сложившуюся неблагоприятную обстановку по новой коронавирусной инфекции в поселке, узкие специалисты привлекаются для работы в красной зоне, бригадах по обслуживанию вызовов пациентов с клиникой ОРВИ, забора биоматериала на COVID-19», — рассказали URA.RU в пресс-службе депздрава.
В ведомстве добавили, что стационар будет закрыт временно. Некоторые врачи уже идут на поправку и в ближайшее время вернутся к работе.
В соцсетях жители Пангод жаловались, что в поселке полностью перестали оказывать медицинскую помощь. Больных людей, по словам сельчан, отправляют за помощью в Надым и Новый Уренгой. В депздраве уточнили, что речь идет только о Надымской районной больнице: «Пациенты поселка Пангоды, нуждающиеся в госпитализации, направляются в профильные отделения Надымской ЦРБ».
Ранее в доме-интернате для пожилых жителей ЯНАО «Мядико» произошла крупная вспышка коронавируса. С подтвержденным заболеванием госпитализированы 33 постояльца. Информацию о делах в доме престарелых решено докладывать лично губернатору Дмитрию Артюхову.
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