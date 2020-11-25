В Кургане ужесточат ограничения на курение вейпов и кальянов

Власти Курганской области намерены запретить потребление никотинсодержащей продукции (вейпов, кальянов и другой) в общественных местах, где ранее запретили курение сигарет. Законопроект об этом внесен в региональный парламент комитетом по экономической политике.
«Предлагается внести изменения в закон Курганской области, установив дополнительные ограничения потребления никотинсодержащей продукции в отдельных общественных местах и в помещениях», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному на сайте облдумы. В частности, курение вейпов, кальянов и потребление другой никотиносодержащей продукции предлагается запретить на остановках общественного транспорта, в парках, скверах, набережных, а также в помещениях вспомогательного использования коммунальных квартир и общежитий.
За нарушение дополнительных ограничений потребления никотинсодержащей продукции будет предусмотрена административная ответственность. Кроме того, на департамент здравоохранения Курганской области предлагается возложить полномочия по организации и проведению мероприятий, направленных на профилактику потребления никотинсодержащей продукции.
Этим же законопроектом предлагается отменить региональный закон, запрещающий розничную продажу несовершеннолетним никотиносодержащих смесей (снюсов). Авторы документа объясняют это тем, что подобный запрет теперь принят на федеральном уровне.
30 октября в России вступил в силу запрет на курение кальяна и электронных сигарет в кафе и ресторанах, ранее сообщало URA.RU. Из-за этого закона кальянным приходится кардинально менять свою работу: таким заведениям нужно отказаться от продажи продуктов питания.
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