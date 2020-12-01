В ЯНАО один дом решил проблему целого города

Все квартиры в новом доме раздадут жителям авариек и медицинским работникам Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жильцы всех домов, признанных ветхими и аварийными в Надыме (ЯНАО) получат квартиры в новом одиннадцатиэтажном доме, построенном в микрорайоне «Олимпийский», сообщили в окружном департаменте строительства. Объект возводился при участии Фонда жилищного строительства ЯНАО.

Всего в доме 189 квартир общей площадью почти 12 тысяч квадратных метров без учета лоджий. «168 квартир предназначены для реализации программы по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания на территории ЯНАО, — сообщили в депстрое. — Еще 21 квартиру предоставят в качестве служебного жилья медицинским работникам».

По словам главы фонда жилстроя ЯНАО Георгия Тычинского, всего в этом году в эксплуатацию введут 21 объект общей площадью более 66 тысяч квадратных метров. Это решит проблему жилья для 1300 ямальских семей. Квартиры сдаются в чистовой отделке, полностью готовые для заселения и проживания.

Всего в округе возводится 192 многоквартирных дома общей площадью более полумиллиона квадратных метров. С начала года введено 27 многоквартирных домов общей площадью 71 тысяча квадратных метров. Ранее губернатор Дмитрий Артюхов поставил перед строителями задачу расселить до 2025 года 1 млн квадратных метров аварийного жилья.

При этом экс-директор фонда Виктор Калашников был осужден весной 2020 года за многомиллионную растрату. Бывший руководитель находился под следствием с 2018 года, позже ему было предъявлено еще одно обвинение — во взяточничестве.