В Тюменской области студенты угрожали пытками первокурснику

В Ялуторовске (Тюменская область) двое студентов колледжа подозреваются в вымогательстве денег у первокурсника. Об этом сообщает межрайонный следственный отдел. Молодые люди угрожали парню пытками.
«Возбуждено уголовное дело в отношении двоих 17-летних учащихся второго курса колледжа по признакам преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», — сообщает пресс-служба Ялуторовского межрайонного следственного отдела. По версии следствия, подозреваемые совершили преступление в одной из комнат общежития.
Судя по адресу, речь идет о здании, где проживают студенты Агротехнологического колледжа. Второкурсники потребовали с первокурсника 4 000 рублей. При этом парню угрожали, что если денег не будет, то его вывезут в лес, изобьют и будут пытать.
Сейчас подозреваемые находятся на свободе. Следственные органы собирают доказательства их виновности.
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