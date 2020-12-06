06 декабря 2020
05 декабря 2020
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В Тюменской области студенты угрожали пытками первокурснику

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области первокурсника обещали пытать, если он не откупится четырьмя тысячами рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ялуторовске (Тюменская область) двое студентов колледжа подозреваются в вымогательстве денег у первокурсника. Об этом сообщает межрайонный следственный отдел. Молодые люди угрожали парню пытками.

«Возбуждено уголовное дело в отношении двоих 17-летних учащихся второго курса колледжа по признакам преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», — сообщает пресс-служба Ялуторовского межрайонного следственного отдела. По версии следствия, подозреваемые совершили преступление в одной из комнат общежития.

Судя по адресу, речь идет о здании, где проживают студенты Агротехнологического колледжа. Второкурсники потребовали с первокурсника 4 000 рублей. При этом парню угрожали, что если денег не будет, то его вывезут в лес, изобьют и будут пытать.

Сейчас подозреваемые находятся на свободе. Следственные органы собирают доказательства их виновности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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