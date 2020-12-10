В Тюмени из-за угроз закрыли приют для животных

5 декабря тюменский приют для животных «Лучший друг» оказался в эпицентре скандала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Тюменский приют для животных «Лучший друг» временно закрыли после того, как в адрес его хозяйки Анны Москвиной начали поступать угрозы. Об этом она рассказала в соцсети «ВКоонтакте». Ранее этот приют оказался в эпицентре скандала после прокурорской проверки, которую Москвина назвала незаконной.

«В связи с последними событиями вынуждены принять меры предосторожности. Приют для посещения закрыт. В ответ на поданные жалобы поступили угрозы от третьих лиц. Остерегаемся провокационных действий. К сожалению, наши сиротки останутся без Ваших добрых ласк. Но меры принимаются для защиты приюта и наших подопечных». — написала Москвина в паблике приюта «Лучший друг» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее она заявила о том, что 5 декабря в приют для животных «Лучший друг» с проверкой ворвались силовики и задержали двух волонтеров. Москвина добавила, что активистов несколько часов удерживали в полицейском участке, после чего отпустили. Прокурорскую проверку хозяйка приюта назвала незаконной. Получить оперативный комментарий ситуации в прокуратуре Тюменской области не удалось: в пресс-службе ведомства пояснили, что информация будет опубликована на официальном сайте.