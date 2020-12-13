Тюменцы узнают результаты тестов на коронавирус, которых не было

Жителям Тобольска (Тюменская область) сообщают о результатах тестов на коронавирус, которые они не сдавали. Об этом люди пишут в соцсети «ВКонтакте». Жители подозревают, что таким образом власти накручивают данные статистики.
«Звонок на сотовый: „Вы обследовались на наличие коронавирусной инфекции, результат отрицательный“. Я анализ не сдавала. Обзвон автоматический, спросить не с кого, звонить на горячую линию бесполезно. Что это было?», — такой пост опубликован в группе «[ТТ] Типичный Тобольск! [official page]» соцсети «ВКонтакте».
Автор сообщения — Нурия Усенкова, рассказала, что это не первый случай, когда система допускает ошибки. До этого женщина через портал госуслуг узнала, что проходила диспансеризация. Хотя на самом деле, в поликлинику не обращалась.
В комментариях жители поделились и другими историями об ошибках в работе автоинформатора. Тоболяки высказали мнение, что так могут «накручивать» данные по проведенным тестам. Еженедельно региональный Роспотребнадзор отчитывается о том, что Тюменская область входит в число регионов-лидеров по этому показателю.
«Это называется „мертвые души“, для статистики», «За каждого больного больнице поступают деньги, грех не приписать N-ое количество», «В поликлинике это норма. Услуги левые пишут, потом деньги получают» — такие мнения высказали пользователи соцсети «ВКонтакте».
URA.RU направило официальные запросы в департамент здравоохранения и оперштаб Тюменской области. На момент публикации агентство не получило комментариев о причинах сбоев в работе автоинформатора.
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