РБК: рынок ЖКХ в России ждет передел

В России может появиться национальный оператор водоснабжения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ и акционеры «Росводоканала», среди которых миллиардер Михаил Фридман, создадут совместное предприятие, которое сформирует национального оператора ЖКХ. Клиентами нового концессионера должны стать 20 миллионов человек.

Новое предприятие появится на базе холдинговой компании «Региональные объединенные системы „Водоканал“». «Мы готовились к этой сделке очень серьезно — несколько месяцев, в том числе обсуждали идеологию. Для ВЭБа это ответственный шаг — решение доверить свое имя бизнесу, и это дорого стоит», — рассказал РБК близкий к «Росводоканалу» источник.

По словам собеседника, нового оператора создают для достижения национальных целей развития до 2030 года, которые в июле назвал президент России Владимир Путин, в частности, выполнения нацпроектов «Экология», «Здравоохранение» и «Формирование комфортной городской среды». «Партнеры не видят проблем с привлечением ресурсов, ВЭБ заинтересован в финансировании проектов, при этом они будут также привлекать средства и других банков, что уже происходит», — заключил собеседник РБК.

Ранее появилась информация, что ВЭБ.РФ несет убытки. По информации блогера Андрея Караулова, госкорпорация, занимающаяся финансированием крупных проектов, в 2020 году потеряла 43,5 миллиарда рублей, пишет сайт argumenti.ru.