На руководство новым округом Курганской области претендуют двое

Сергей Максимовских стал одним из двух кандидатов на пост главы Шумихинского округа Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Кандидатами на пост главы Шумихинского округа Курганской области стали действующий руководитель муниципалитета Сергей Максимовских и сотрудник местной администрации Владимир Букреев. Информация об этом опубликована на сайте округа.

«По итогам конкурсных процедур кандидатами на должность главы Шумихинского муниципального округа Курганской области были зарегистрированы Максимовских Сергей Иванович, Букреев Владимир Иванович», — говорится в сообщении. Заседание комиссии по отбору кандидатур состоялось 24 декабря.

Документы на участие в конкурсе подавали пять человек, но один из них позже забрал свое заявление. Комиссия проверяла претендентов по трем критериям: образование; программа первоочередных мероприятий по развитию муниципалитета; собеседование. Фамилии участников, не прошедших конкурсный отбор, не раскрываются.

Выборы главы округа назначены на 25 декабря. Депутаты Шумихинской муниципальной думы тайным голосованием выберут одного из двух претендентов.

Шумихинский округ образован в этом году путем объединения всех муниципалитетов, входящих в состав Шумихинского района. Этот район стал одним из двух пилотных муниципалитетов, на котором областные власти опробовали новую реформу. Максимовских возглавлял Шумихинский район с 2016 года. До этого он руководил районным отделом полиции. Владимир Букреев, по данным сайта местной администрации, сейчас занимает должность начальника управления капитального строительства.

23 декабря прошли выборы главы Макушинского округа, ранее сообщало URA.RU. Этот новый муниципалитет возглавил Алексей Катков.