Курганские власти объяснили, будет ли суббота рабочей

Курганцам оплатят 31 декабря, как рабочий день Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области власти объяснили, что жителям региона не придется работать в субботу вместо 31 декабря, объявленного выходным. Комментарии по этом поводу URA.RU предоставили в пресс-службе правительства.

«Перенос рабочего дня с 31 декабря на субботу 26 декабря не планируется», — рассказали в департаменте информационной и внутренней политики. Таким образом, 31 декабря будет оплачиваемым выходным.

Курганские власти объявили 31 декабря выходным днем после рекомендации Владимира Путина сделать его в этом году официальным выходным днем. Ранее с просьбой сделать 31 декабря в регионе выходным к губернатору Вадиму Шумкову обратился депутат облдумы Юрий Ярушин. Он сослался на опыт прошлых лет, когда большинство регионов самостоятельно перенесли рабочий день с 31 декабря на другую дату. Но тогда власти отказались делать 31 декабря выходным.