24 декабря 2020
23 декабря 2020

В столице ЯНАО отложили сдачу инфекционного госпиталя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка Алексея Текслера на строительство новой инфекционной больницы. Челябинск, кровати, ковидная база, инфекционный центр, ковидный госпиталь, палаты
Планы на открытие новых медучреждений менялись несколько раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти ЯНАО решили не спешить с открытием коронавирусного госпиталя на 100 мест. Как сообщили источники URA.RU, близкие к правительственным структурам, это связано с тем, что туда просто некого госпитализировать, поэтому спешить уже некуда. Вторая очередь госпиталя в Новом Уренгое также будет сдана уже в 2021 году.

«Открытие госпиталя, который возводят окружные власти в Салехарде, решено отложить до начала следующего года, так как уже нет необходимости в дополнительных койках», — рассказал осведомленный собеседник URA.RU. По официальным данным окружного депздрава, Салехарде в действующем инфекционном отделении лечатся 133 человека, а лишние койки уже несколько раз переводили в резерв. Всего в округе свободно около 30% коек, зарезервированных для больных COVID. Никакой нехватки мест не ощущается.

Между тем первые пациенты в Новом Уренгое уже дождались нормальных палат: из временного ковидария в помещении ОАО «Арктикгаз» их перевозят в новый инфекционный госпиталь. «С сегодняшнего дня начинает работу первая часть нового инфекционного госпиталя. Она готова к приему пациентов», — объявил мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов.

О завершении строительства первой очереди больницы объявил в начале недели губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. По словам главы региона, больница оборудована всем необходимым для медиков и больных. Вторую очередь стройки сдадут в конце января.

Изначально заявлялось, что два инфекционных госпиталя общей стоимостью 2,5 млрд рублей сдадут к октябрю. Тем не менее, этого так и не произошло по ряду объективных обстоятельств.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...