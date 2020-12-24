В столице ЯНАО отложили сдачу инфекционного госпиталя

Планы на открытие новых медучреждений менялись несколько раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти ЯНАО решили не спешить с открытием коронавирусного госпиталя на 100 мест. Как сообщили источники URA.RU, близкие к правительственным структурам, это связано с тем, что туда просто некого госпитализировать, поэтому спешить уже некуда. Вторая очередь госпиталя в Новом Уренгое также будет сдана уже в 2021 году.

«Открытие госпиталя, который возводят окружные власти в Салехарде, решено отложить до начала следующего года, так как уже нет необходимости в дополнительных койках», — рассказал осведомленный собеседник URA.RU. По официальным данным окружного депздрава, Салехарде в действующем инфекционном отделении лечатся 133 человека, а лишние койки уже несколько раз переводили в резерв. Всего в округе свободно около 30% коек, зарезервированных для больных COVID. Никакой нехватки мест не ощущается.

Между тем первые пациенты в Новом Уренгое уже дождались нормальных палат: из временного ковидария в помещении ОАО «Арктикгаз» их перевозят в новый инфекционный госпиталь. «С сегодняшнего дня начинает работу первая часть нового инфекционного госпиталя. Она готова к приему пациентов», — объявил мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов.

О завершении строительства первой очереди больницы объявил в начале недели губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. По словам главы региона, больница оборудована всем необходимым для медиков и больных. Вторую очередь стройки сдадут в конце января.

Изначально заявлялось, что два инфекционных госпиталя общей стоимостью 2,5 млрд рублей сдадут к октябрю. Тем не менее, этого так и не произошло по ряду объективных обстоятельств.