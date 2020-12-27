Экс-директор курганского завода нашел работу в другом регионе

Ранее Рустем Протасов возглавлял Шадринский машиностроительный завод (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший директор Шадринского машиностроительного завода (Курганская область) Рустем Протасов возглавил региональный фонд капремонта многоквартирных домов Омской области. Данная информация размещена на сайте фонда.

«Рустем Протасов стал исполняющим обязанности директора Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Новый руководитель Фонда капремонта назначен на основании распоряжения Минэнерго Омской области № 212-рп от 24.12.2020», — сообщили представители фонда. До этого Протасов возглавлял ООО ПКП «Шадринский машиностроительный завод».

По данным представителей фонда, Протасов родился в городе Каменске-Уральском (Свердловская область). Около 20 лет занимал руководящие должности на предприятиях сферы строительства, теплоэнергетики, транспорта.

Осенью Шадринский машиностроительный завод выставили на продажу на Avito за 100 млн рублей. Позже руководство завода назвало данное объявление чьей-то злой шуткой.