10 января 2021
09 января 2021

Власти Тюмени поменяли условия дистанционного обучения

© Служба новостей «URA.RU»
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Детские секции в ДК
Допобразование в Тюменской области снова стало очным Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Тюменской области отменили дистанционное обучение для воспитанников учреждений дополнительного образования. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«С началом третьей четверти 2020/2021 учебного года в очный формат обучения выходят и учреждения дополнительного образования», — сообщает оперативный штаб по Тюменской области. Ранее дистанционное образование также отменили для учеников 6-10 классов.

Ранее URA.RU писало, что в конце года губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал отменить дистант, если ситуация с коронавирусом будет оставаться стабильной. За новогодние праздники заболеваемость инфекцией в регионе спала: 31 декабря сообщалось о 160 заболевших за сутки, сегодня — о 154.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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