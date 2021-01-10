Власти Тюмени поменяли условия дистанционного обучения

В Тюменской области отменили дистанционное обучение для воспитанников учреждений дополнительного образования. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
«С началом третьей четверти 2020/2021 учебного года в очный формат обучения выходят и учреждения дополнительного образования», — сообщает оперативный штаб по Тюменской области. Ранее дистанционное образование также отменили для учеников 6-10 классов.
Ранее URA.RU писало, что в конце года губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал отменить дистант, если ситуация с коронавирусом будет оставаться стабильной. За новогодние праздники заболеваемость инфекцией в регионе спала: 31 декабря сообщалось о 160 заболевших за сутки, сегодня — о 154.
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