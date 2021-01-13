Пользователи российских соцсетей посмеялись над задержанием блогера-урбаниста Ильи Варламова в Южном Судане. Некоторые даже пожелали, чтобы блогер остался там вместе с женой и основателем «Медиазоны» Петром Верзиловым.
«Видимо тоже решил поругать местные многоэтажки», — пишет в Twitter пользователь Tomas245. Некоторые уже начали фантазировать, как Варламов обосновался в южносуданской камере.
Блогера с женой Любовью, Верзиловым и еще двумя россиянами сняли с самолета и задержали. Причиной стал пульт от дрона, который полиция нашла в багаже блогера. При этом самого дрона правоохранители не нашли.
Пользователи шутят над задержанием Варламова
ВКонтакте, Владимир Соколовский
Некоторые выступают за то, чтобы оставить Варламова и Верзилова в Южном Судане
ВКонтакте, Владимир Борисюк
Россияне даже просят посадить Варламова из-за пульта от дрона
ВКонтакте, Михаил Малюков
Часть пользователей представляют, что могло бы не понравиться блогеру в южносуданском изоляторе
Twitter, Губернатор острова Борнэо
Россияне напоминают Варламову, что есть лучшие туристические направления, чем Южный Судан
ВКонтакте, Илья Сергеев
Нашлись и те, кто советует блогеру забыть об имуществе и бежать из Южного Судана