В соцсетях высмеяли задержание Варламова в Южном Судане. «Решил поругать многоэтажки»

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Прогулка по городу блогера Ильи Варламова и главы города Шувалова Вадима. Сургут, улыбка, варламов илья
Россияне хотят оставить Илью Варламова в Южном Судане Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пользователи российских соцсетей посмеялись над задержанием блогера-урбаниста Ильи Варламова в Южном Судане. Некоторые даже пожелали, чтобы блогер остался там вместе с женой и основателем «Медиазоны» Петром Верзиловым.

«Видимо тоже решил поругать местные многоэтажки», — пишет в Twitter пользователь Tomas245. Некоторые уже начали фантазировать, как Варламов обосновался в южносуданской камере.

Блогера с женой Любовью, Верзиловым и еще двумя россиянами сняли с самолета и задержали. Причиной стал пульт от дрона, который полиция нашла в багаже блогера. При этом самого дрона правоохранители не нашли.

Пользователи шутят над задержанием Варламова
ВКонтакте, Владимир Соколовский
Некоторые выступают за то, чтобы оставить Варламова и Верзилова в Южном Судане
ВКонтакте, Владимир Борисюк
Россияне даже просят посадить Варламова из-за пульта от дрона
ВКонтакте, Михаил Малюков
Часть пользователей представляют, что могло бы не понравиться блогеру в южносуданском изоляторе
Twitter, Губернатор острова Борнэо
Россияне напоминают Варламову, что есть лучшие туристические направления, чем Южный Судан
ВКонтакте, Илья Сергеев
Нашлись и те, кто советует блогеру забыть об имуществе и бежать из Южного Судана
Twitter, Сергей

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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