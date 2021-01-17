В ЯНАО откроют новый спецрейс для вахтовиков

В новом рейсе на Ямал заинтересованы власти Ингушетии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Ингушетии ведут переговоры об открытии прямого рейса в ЯНАО, которым будут летать местные вахтовики. За счет нового направления руководство республики хочет решить проблему безработицы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства Ингушетии.

Вариант с открытием рейса в ЯНАО обсуждался на последнем совещании у главы республики Махмуда-Али Калиматова. «Было доложено о проработке возможности организации прямого рейса из аэропорта Магас в Ямало-Ненецкий автономный округа для доставки граждан, работающих на севере страны вахтовым методом, а также об активизации межрегиональных соглашений о сотрудничестве в сфере труда и занятости», — пояснили в правительстве Ингушетии.

На данный момент республика уже имеет 30 таких соглашений. В частности, рабочих из Ингушетии приглашают Санкт-Петербург, Сахалинская область, Костромская область и другие регионы.

В правительстве ЯНАО заявили URA.RU, что пока власти Ингушетии не выходили с конкретными предложениями. «Вахтовики летают в основном заказным рейсами. Регулярных рейсов пока не планируется», — отметили в пресс-службе окружного департамента транспорта.

Ранее источники URA.RU сообщали, что из-за пандемии коронавируса вахтовики, приехавшие в ЯНАО на заработки, рискуют задержаться в регионе. С такой проблемой столкнулись работники Бованенковского месторождения: из-за вспышек инфекции сотрудники «Газпрома» несколько дней не могли покинуть промысел и уехать домой.