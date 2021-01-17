Названа стоимость мегапроекта в ЯНАО, который обещали Путину

Дмитрий Артюхов раскрыл, что газохимический кластер потребует до 5 трлн рублей инвестиций Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

На создание газохимического кластера в ЯНАО, проект которого представляли президенту России Владимиру Путину, потребуется до 5 триллионов рублей инвестиций. Об этом заявил ямальский губернатор Дмитрий Артюхов. По его словам, уже этой весной власти округа должны презентовать свое видение проекта.

«Предполагаемые инвестиции в создание этого кластера составят от 3 до 5 триллионов рублей. И значительная доля этой суммы должна пойти на отечественное оборудование. Есть все основания полагать, что у нас получится сложить этот проект, который станет определяющим для развития нашего региона на ближайшие десятилетия», — поделился мнением Артюхов, его слова приводит пресс-служба правительства ЯНАО.

Губернатор отметил, что перед северными регионами России стоит задача сделать производство локальным. Арктические проекты, в том числе газохимический кластер, создадут большие возможности для отечественных предприятий.

О создании газохимического кластера на Ямале впервые заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая с докладом перед Путиным в Тобольске. Новак рассказал, что проект обеспечит привлечение более 2 триллионов рублей инвестиций и приведет к созданию более 20 тысяч новых рабочих мест. Комментируя идею кластера, Артюхов заявлял, что проект сможет появиться только после принятия новых налоговых решений.