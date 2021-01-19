Прокурор озвучил срок для тюменского стрелка Шамсутдинова

Срок лишения свободы прокурор попросил назначить путем частичного сложения назначенных наказаний Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Солдат-тюменец расстрелял сослуживцев в Забайкалье

Сторона обвинения запросила для тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в воинской части под Читой, 25 лет лишения свободы. Заседание проходит в Восточном окружном военном суде.

Прокурор предложил суду признать Шамсутдинова виновным в расстреле. «Окончательное наказание назначить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — приводит слова гособвинителя ТАСС. Приговор тюменскому стрелку суд начнет оглашать 21 января.

Суд на Шамсутдиновым начался в ноябре 2020 года. На нем тюменский стрелок рассказал, что не пошел бы на преступление, если бы ему дали выспаться. Обвиняемый пояснил, что несколько дней подряд до трагедии над ним издевались сослуживцы. В том числе, лишая сна. Присяжные суда приняли решение, что Шамсутдинов виновен в убийстве нескольких сослуживцев, напоминает «Утро.ру».

25 октября 2019 года тюменский срочник Рамиль Шамстудинов напал с автоматом на своих сослуживцев в воинской части под Читой. Жертвами стрелка стали восемь человек. Еще двое — получили тяжелые ранения.