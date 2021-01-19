В Курганской области стало больше ОПГ

В Курганской области орудовали банды в составе ОПГ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские полицейские выявили большее число организованных преступных групп (ОПГ) и преступлений, совершенных ими. Информация об оперативной обстановке в регионе за 9 месяцев 2020 года размещена на сайте областного УМВД в разделе статистики.

«В отчетном периоде пресечена деятельность 49 лидеров и активных участников ОПГ (9 мес. 2019 г. — 25; +96%). Раскрыто два преступления, предусмотренных статьей „Бандитизм“ и один факт организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). За 9 месяцев 2019 года таких преступлений не зафиксировано», — говорится в аналитическом материале.

Также в сводке указано, что в 2020 году ОПГ совершили 140 тяжких и особо тяжких преступлений. В целом в области идет рост раскрытия числа таких преступлений. «Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений выросла с 57 до 63%, что является самым высоким показателем по субъектам УрФО (средний — 48%) и соответствует 12-му месту в сводном рейтинге среди всех субъектов РФ (средний — 46%)», — указано в информации регионального УМВД.

При этом общее количество преступлений в Курганской области снизилось на 5% — с 13 133 до 12 430 (по УрФО: -1,5%; по РФ: +1,2%). Уровень преступности на 10 тысяч населения сократился с 155 до 149 преступлений.

Ранее URA.RU писало, что курганские силовики раскрыли схему ОПГ. Банда похищала и убивала бизнесменов. Преступники через знакомых собирали информацию о богатых бизнесменах, после чего устанавливали слежку за жертвой. О задержании банды Дмитрия Романова стало известно в июле 2020 года. ОПГ действовала с 2006 по 2016 годы.