01 февраля 2021

В Тюмени грабители подожгли квартиру и стреляли в полицию. Видео

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Преступники попытались остановить полицейских и нацвойска фейерверком Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Тюмени во время задержания двое преступников подожгли квартиру, выстрелили в полицию фейерверком и пытались убежать с четвертого этажа через окно. Об этом на своем сайте сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«Двое ранее судимых жителей Тюмени скрывались в арендованном жилье. При задержании они оказали активное сопротивление полицейским и сотрудникам СОБРа Росгвардии. Мужчины подожгли квартиру и выпустили в сторону входной двери фейерверк. Их попытка скрыться через окно четвертого этажа оказалась неудачной, подозреваемых задержали», — сообщает пресс-служба регионального УМВД на сайте ведомства.

Мужчин обвиняют в грабежах и разбое. Они обокрали два ювелирных салона, а затем попытались совершить преступление в продуктовом магазине. Но его продавец воспользовалась перцовым балончиком и не позволила это сделать.

Сейчас задержанные находятся под стражей. Вскоре после их поимки полицейские задержали и третьего соучастника — он под подпиской о невыезде.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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