Тюменские власти рассказали, какой будет «Единая карта жителя»

Единые карты есть во многих регионах страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Единую карту жителя» в Тюменской области выпустят в двух вариантах — с возможностью оплаты услуг и без нее, а работать она будет на основе платежной системы «МИР». Данные о технических и других параметрах карты содержатся в постановлении правительства региона.

«Утвердить технические требования и графический дизайн электронной карты „Единая карта жителя Тюменской области“ — с платежным приложением и без такового», — говорится в постановлении правительства региона, подписанном губернатором Александром Моором. Контроль за его исполнением возложили на замгубернатора Владимира Сысоева.

«Единая карта жителя Тюменской области» будет представлять собой пластиковую карту, содержащую различные сведения о ее владельце. Она объединит в себе проездной, банковскую карту, носитель электронной подписи и так далее. При помощи ЕКЖ можно будет пользоваться различными услугами.

Владелец сможет выбрать — хочет ли он платить такой картой или нет. Если да, то на пластик нанесут данные, аналогичные банковской карте, — с номером, датой и именем владельца. Работать карта будет через платежную систему «МИР». На обороте разместят ФИО и фото держателя, номер транспортного приложения и полиса ОМС. Карта без возможности осуществления платежей будет выглядеть так же, но без банковских данных.

Фоном для карты станут виды и достопримечательности Тюменской области. Ее первый тираж ожидается в конце года, получение будет бесплатным и добровольным.