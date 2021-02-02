02 февраля 2021
01 февраля 2021

В ЯНАО пенсионер убил женщину и спрятал труп на помойке

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина получил 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Пуровском районе пенсионер жестоко расправился с женщиной, а после завернул труп в ковер и выбросил на свалку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Следствием установлено, что женщина распивала алкоголь в новой компании, в которой находился 61-летний мужчина. «Между потерпевшей и этим мужчиной возник конфликт, в ходе которого он нанес ей не менее 9 ударов ножом в жизненно важные части тела. Затем, с целью сокрытия следов преступления, мужчина закатал труп потерпевшей в ковер и укрыл его под бытовым мусором в яме, расположенной в нескольких метрах от дома», — говорится в отчете следствия.

По данным следствия, 60-летняя жительница Томской области приехала на Ямал, чтобы познакомиться с мужчиной, и больше не выходила на связь. «14 августа 2020 года возбуждено уголовное дело по факту ее безвестного исчезновения. При проведении следственно-оперативных мероприятий были выявлены признаки совершенного в отношении женщины преступления, а также установлена причастность к ее исчезновению 61-летнего мужчины», — пишет ведомство.

Суд вынес осужденному приговор. Его посадят на 10 лет в колонию строгого режима.

Ранее URA.RU опубликовало новые подробности о громком убийстве бизнесмена. Стало известно, что погибший сам развязал конфликт.

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