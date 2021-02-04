Участок дороги на улице Куйбышева перекрыли до 31 марта (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане до 31 марта из-за ремонтных работ перекрыли участок улицы Куйбышева. Соответствующий документ размещен на сайте городской администрации.

«Разрешить закрытие движения всех видов транспорта по ул. Куйбышева на участке от ул. В. Блюхера до здания ул. Куйбышева, 122 с 08:00 ч. 01.02.2021 г. до 20:00 ч. 31.03.2021 г.», — указано в документе, подписанном 4 февраля. Дорогу перекроют из-за ремонтных работ.

Ранее уральскому полпреду Владимиру Якушеву показали реконструкцию коллектора на улице Куйбышева. Завершить работы планируется до ноября. Стоимость проекта составила 152,2 млн рублей.

В начале февраля в городе из-за ремонтных работ на месяц перекрыли участок улицы К. Мяготина. «Водный Союз» в 2021 году планирует потратить на ремонт сетей водоснабжения и канализации в Кургане 150 млн рублей.