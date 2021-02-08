Если бизнесмены не исправят ситуацию, жалобы уйдут в Роспотребнадзор (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Активисты проекта «Народный контроль» обнаружили в магазинах Муравленко (ЯНАО) ряд грубых нарушений. Об этом сообщила пресс-служба регионального обделения партии «Единая Россия».

Среди выявленных нарушений — испорченная рыба, просроченное детское печенье, квашеные овощи без документов. «Нарушены условия хранения, правила маркировки и товарное соседство, — отметила по итогам проверки координатор „Народного контроля“ в Муравленко Ирина Юрова. — Мы дали им срок три дня, чтобы устранить все недостатки и по истечению этих дней мы придем снова, проверим, что изменилось».

В двух из трех проверенных магазинах мясная и рыбная замороженная продукция были без какой-либо маркировки и имели неприятный вид и запах. Точную дату поступления некоторых товаров в магазин активисты так и не смогли определить.

Повторный рейд народные контролеры проведут в этих же магазинах через через неделю. В случае выявления нарушений будет составлено заявление в Роспотребнадзор для принятия более жестких мер.

Ранее URA.RU сообщало об аналогичном рейде, который «Народный контроль» провел в магазинах Ноябрьска. Там было выявлено необоснованное повышение цен на социально значимые продукты.

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Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»