09 февраля 2021
08 февраля 2021

В ЯНАО наркодилеров ищут через «Авито». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальцам предлагают высокооплачиваемую работу за доставку «посылок» до адресата Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) через «Авито» ищут перевозчиков наркотиков. Об этом местный житель написал в социальной сети «ВКонтакте», предоставив скриншоты переписок с работодателем.

«Хотел устроиться на работу! А тут такое!» — пишет Владимир Иванов. Ноябрянин искал работу посредством интернет-сервиса «Авито» и наткнулся на объявление некоего Егора Миронова, в котором тот предлагает работу грузчика без опыта с заработной платой в размере 70 тысяч рублей. В публикации сказано, что нужно работать на складе элитных напитков.

Написав работодателю, ноябрянин выяснил, что организация ищет пеших курьеров и водителей, которые будут доставлять посылки с запрещенными веществами до адресата. Ямальцы отозвались на пост ноябрянина. «То же самое, вакансия на „Авито“ продавец-кассир», — ответила на публикацию мужчины Марина Тинкова.

Получить оперативный комментарий по ситуации в УМВД по ЯНАО URA.RU не удалось. В силовое ведомство направлен официальный запрос. В пресс-службу «Авито» также направлен официальный запрос с целью выяснить, как на сайте появляются похожие объявления и какие меры применяются в случае их обнаружения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске женщина хранила наркотики в шкафчике своего ребенка в детском саду. Ее задержали сотрудники Росгвардии.

Объявление о вакансии
Описание вакансии грузчика
Владимир Иванов
Из переписки с работодателем

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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