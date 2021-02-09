В Ноябрьске (ЯНАО) через «Авито» ищут перевозчиков наркотиков. Об этом местный житель написал в социальной сети «ВКонтакте», предоставив скриншоты переписок с работодателем.
«Хотел устроиться на работу! А тут такое!» — пишет Владимир Иванов. Ноябрянин искал работу посредством интернет-сервиса «Авито» и наткнулся на объявление некоего Егора Миронова, в котором тот предлагает работу грузчика без опыта с заработной платой в размере 70 тысяч рублей. В публикации сказано, что нужно работать на складе элитных напитков.
Написав работодателю, ноябрянин выяснил, что организация ищет пеших курьеров и водителей, которые будут доставлять посылки с запрещенными веществами до адресата. Ямальцы отозвались на пост ноябрянина. «То же самое, вакансия на „Авито“ продавец-кассир», — ответила на публикацию мужчины Марина Тинкова.
Получить оперативный комментарий по ситуации в УМВД по ЯНАО URA.RU не удалось. В силовое ведомство направлен официальный запрос. В пресс-службу «Авито» также направлен официальный запрос с целью выяснить, как на сайте появляются похожие объявления и какие меры применяются в случае их обнаружения.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске женщина хранила наркотики в шкафчике своего ребенка в детском саду. Ее задержали сотрудники Росгвардии.