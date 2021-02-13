Политологи: власть и оппозиция получат пользу от акции 14 февраля

Мнения политологов об эффективности мирных протестов разделились Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Акция в поддержку Алексея Навального, прошедшая 14 февраля в Тюмени, даст возможность для манипуляций со статистикой как ее организаторам, так и местным властям. К такому мнению пришли политологи. По их словам, подсчитать количество участников события можно будет в пользу как одной, так и другой стороны.

«Статистику по подобным акциям вести трудно, и это на руку как оппозиции, так и властям. Первые заявят, что вышло очень много людей — потому что у них будут фотографии и съемки, удобные им. Представители власти скажут, что вышло очень мало, потому что используют те материалы, которые подходят для них. Точных цифр мы в любом случае не получим», — отметил в беседе с URA.RU политолог Аркадий Либерман. По его мнению, в Тюмени сегодняшняя акция провалилась, так как общество не готово к такому формату выражения своей позиции.

В Тюмени массовых выходов на улицу не произошло. Во дворах домов были замечены небольшие группы людей, но чаще горожане выступали поодиночке. В тюменском штабе Навального комментировать акцию URA.RU отказались.

По словам политолога Александра Безделова, не смотря на то, что организаторы сообщат об активном отклике тюменцев, практического смысла сегодняшние события иметь не будут. «Есть большой маневр для разного рода манипуляций. Можно кратно завысить количество участников, проверить эти цифры невозможно. Со стороны организаторов стоит ждать данных о серьезном отклике. Но мне трудно представить конечный результат подобной акции. Любое высказывание должно иметь цель, требование, а это простой флешмоб. Это акция ради акции», — заявил политолог.

Иное мнение в беседе с URA.RU высказал президент «Центра развития региональной политики» Илья Гращенков. «Подобные мирные акции позволяют оппозиционерам из бесформенной протестной массы собрать сетевой клуб сторонников. Логично, что мирные акции будут продолжаться. Несмотря на то, что их у нас объясняют западной методичкой, они с 1968 года (год студенческих волнений в Париже и „Пражской весны“ — прим. ред.) доказывают свою эффективность, противопоставляя жесткости режима мир. Не стоит недооценивать позитивной повестки, она способна консолидировать не хуже радикальной», — считает эксперт.

Акция «Любовь сильнее страха» прошла в городах России 14 февраля. Она стала продолжением протестных шествий 23 и 31 января, организованных в поддержку Алексея Навального. Ранее оппозиционеру заменили условный срок реальным лишением свободы.