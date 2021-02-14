14 февраля 2021
13 февраля 2021
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Власти ЯНАО запустили масштабную реновацию больниц

© Служба новостей «URA.RU»
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Больница, травматология. Челябинск, пост медсестры, больница
К обновлению готовятся 64 больницы и поликлиники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Капитальные ремонты пройдут в 64 больницах и поликлиниках ЯНАО. Треть объектов будут сданы уже в этом году, остальные учреждения встанут в очередь на обновление. Об этом сообщили в пресс-службе правительства округа.

«В результате капитальных ремонтов обновление получают кровли, фасады и внутренняя отделка зданий. Проводится замена инженерных коммуникаций — тепло- и электроснабжения, водных сетей, пожарной сигнализации и систем оповещения», — рассказали в пресс-службе правительства ЯНАО. Отмечается, что внутренние помещения также будут модернизированы.

Самые масштабные работы готовятся на объектах Тарко-Салинской центральной районной больницы. Большинство зданий ЦРБ были построены почти 40 лет назад и требуют обновления. «Работы перешли в завершающую стадию, надеемся, что в ближайшее время объект будет сдан в эксплуатацию», — заявил руководитель больницы Евгений Евсеев.

В прошлом году обновление прошло в 53 поликлиниках и больницах ЯНАО. Тогда в медучреждения экстренно устанавливали специальное оборудование — это было связано с пандемией коронавируса. В начале февраля ямальские главврачи заявили, что медучреждения возвращаются к «доковидному» режиму работы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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