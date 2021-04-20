Оппозиция попыталась согласовать митинг за Навального в Тюмени

Заявку на проведение митинга в Тюмени подали Леонид Волков (на фото) и Иван Жданов Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Администрация Тюмени получила заявку на проведение митинга «Свободу Навальному», но отказала в его согласовании. Об этом URA.RU сообщили в комитете по межнациональным отношениям городской мэрии.

«Заявка поступила 20 апреля. Ее подали Иван Жданов и Леонид Волков. Обращение было рассмотрено. Оно пришло по электронной почте, на этот же адрес был направлен ответ. В согласовании мероприятия отказано, так как заявители допустили ряд грубых нарушений», — рассказал URA.RU председатель комитета по межнациональным отношениям администрации Тюмени Роман Малыгин.

По его словам, организаторы нарушили сроки подачи заявки. Сделать это нужно было не позднее, чем за десять дней до мероприятия.

Также документ был направлен в электронном виде. Как пояснил Роман Малыгин, по закону обращение должно быть печатным или рукописным, а подписи на нем — не отсканированными. «Кроме того, господа Волков и Жданов не раз заявляли в СМИ, что находятся за пределами России. В то же время организаторы мероприятия должны непосредственно на нем присутствовать. Если же они делегируют эти полномочия своим сторонникам, то в заявке должны быть указаны эти лица, стоять их подписи. Этой информации в уведомлении нет», — рассказал URA.RU Малыгин. О том, что заявка не согласована, были оповещены правоохранительные органы.

Получить комментарий в тюменском отделении сторонников Алексея Навального не удалось. Телефон штаба отключен.

Митинг «Свободу Навальному» хотят провести 21 апреля, в более чем 60 городах России. В Тюмени силовики уже начали оцеплять места потенциального сбора протестующих.