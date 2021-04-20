Силовики оцепляют парковки в центре Тюмени

Во время митингов в январе протестующие начинали свое шествие от тюменского технопарка Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

В Тюмени на территориях парковок у технопарка и «Дворца бракосочетаний» выставляют оцепление из сотрудников правоохранительных органов. Об этом URA.RU сообщил собственный источник, близкий к ситуации.

«Готовятся к вечернему митингу. И хоть в этот раз местом сбора объявлена конкретная точка, без шествий, но все понимают, что планы протестующих могут поменяться. Поэтому решили оцепить все заранее, включая те места, где в январе начинался сбор горожан», — рассказал URA.RU собственный источник, близкий к ситуации.

В пресс-службе УМВД Тюменской области агентство попросили направить официальный запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что 21 апреля по всей России пройдут митинги «Свободу Навальному». Тюмень не стала исключением. При этом силовикам дана команда решительно пресекать действия нарушителей правопорядка.

У технопарка в Тюмени дежурит полиция Фото: Денис Моргунов, URA.RU

У технопарка в Тюмени дежурит полиция Фото: Денис Моргунов, URA.RU

У технопарка в Тюмени дежурит полиция Фото: Денис Моргунов, URA.RU