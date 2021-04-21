Зюганов раскритиковал поручения Путина

Геннадий Зюганов считает, что экономический кризис в России ужесточится Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что поручения президента РФ Владимира Путина, озвученные во время послания Федеральному собранию, невозможно выполнить. Соответствующий пост Зюганов опубликовал в своем telegram-канале.

«Без национализации минерально-сырьевой базы и стратегических отраслей экономики задачи, поставленные Путиным перед правительством, нерешаемы», — написал Зюганов. Он заявил, что Путин не рассказал о причинах экономического кризиса, который наступил в России.

Зюганов считает, что поручения Путина не помогут победить бедность в стране. При этом лидер КПРФ заявил, что народ России вымирает и задачи главы государства не остановят этот процесс.

Ранее Зюганов выразил мнение, что в России наступит демографический кризис, масштаб которого сравним с кризисом 1998 года. Политик уверен, что эту проблему можно решить, развивая экономику РФ. Путин выступил с посланием к Федеральному собранию 21 апреля. В своей речи он озвучил основные направления развития внутренней политики России на ближайшее будущее.