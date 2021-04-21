Северные выплаты в ЯНАО распространят на федеральных бюджетников

Работники федеральных ведомств пока вынуждены вырабатывать стаж для получения «северных» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Надбавку к зарплате за стаж в районах Крайнего Севера молодым специалистам, работающим в федеральных структурах, начнут выплачивать в полном объеме с первого дня работы. С таким предложением к правительству РФ обратились депутаты законодательного собрания ЯНАО, сообщается на сайте регпарламента.

«Цель законодательной новации — стимулировать молодежь возвращаться для работы в районы Крайнего Севера после получения профессионального образования», — говорится в опубликованном сообщении. Депутаты напомнили, что с 1 января 2020 года молодые специалисты, относящиеся к бюджетной сфере ЯНАО, получают максимальную надбавку с первого дня работы, а их коллеги из федеральных структур, должны, как и раньше, проработать для этого 2,5 года.

При этом многие молодые специалисты родились и выросли на Ямале, покинув регион лишь на время получения профессионального образования. В ЯНАО рассчитывают, что правительство РФ поддержит обращение ямальских депутатов в вопросе совершенствования трудового законодательства.

Решение о северных надбавках для бюджетников было принято губернатором Дмитрием Артюховым в декабре 2019 года — специалисты в сфере образования и здравоохранения стали получать 80% к окладу уже первого дня работы. Нововведение позволило ликвидировать кадровый голод в образовательных и медицинских учреждениях округа.

Кроме того, ямальские студенты социальных профессий, в том числе педагогических и медицинских, обучающиеся без «троек», могут претендовать на дополнительную стипендию. Ежемесячная выплата для данной категории ямальцев составляет 10 000 рублей.