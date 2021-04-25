Экс-сотрудницу Роспотребнадзора в Тюмени будут судить за подлог

Бывшей тюменской чиновнице грозит до четырех лет тюрьмы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Экс-сотрудница управления Роспотребнадзора по Тюменской области пойдет под суд из-за обвинений в превышении должностных полномочий и в служебном подлоге. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, бывшая чиновница решила завысить свои показатели и в январе составила незаконный протокол об административном нарушении в отношения предпринимателя из Ялуторовска. Бизнесмен якобы не соблюдал санитарные требования, введенные из-за пандемии коронавируса. «Между тем он не работал из-за низкого потока покупателей и нарушений не допускал. Предприниматель вынужден был подписать сфабрикованный чиновницей в отношении него протокол», — добавили в ведомстве.

Злоупотребление экс-чиновницы раскрыли ялуторовские полицейские. Сейчас она находится под подпиской о невыезде, подозреваемой предъявлены обвинения по ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч.2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Максимальное наказание по обеим статьям — четыре года лишения свободы.

Получить оперативный комментарий в региональном управлении Роспотребнадзора не удалось — пресс-секретарь не ответила на звонок. В ведомство направлен письменный запрос, ответ на который пока не получен.