Киберэксперт назвал неожиданную опасность телефонных разговоров

Во время телефонного разговора мошенники могут записать голос человека, а затем использовать его для получения банковских услуг. Об этом рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.
«Запись голоса может быть получена без нашего на то ведома. Это абсолютно доступно», — цитирует радио Sputnik Сизова. Он отметил, что люди рискуют потерять персональные данные, когда отвечают на незнакомые номера и разговаривают с мошенниками.
Сизов рассказал, что, кроме голосовых данных, хакеры могут получить отпечаток пальца, который используется для разблокировки телефона. Также мошенникам доступны фотографии пользователя.
Однако Сизов подчеркнул, что технология записи голоса для мошеннических действий очень сложна. По его словам, зачастую банковские системы способны распознать фразы, вырванные из контекста.
Ранее специалист в области кибербезопасности Павел Мясоедов рассказал о проблемах со смартфоном, которые могут свидетельствовать о прослушке мошенниками, сообщает «Дни.ру». В апреле телефонные мошенники похитили у россиянина 10 млн рублей, передает «
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