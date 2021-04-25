В 2022 году в Новом Уренгое начнут строить два новых полигона для отходов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

После визита главы Росприродназдора Светланы Радионовой в Новый Уренгой (ЯНАО) властями было принято решение построить в городе новые полигоны для отходов. Об этом в своем telegram-канале сообщает глава муниципалитета Андрей Воронов.

Вместе со Светланой Радионовой глава посетил два полигона МУП УГХ по хранению и переработке отходов, которые подлежат рекультивации. «Сейчас принимаем мусор на третью карту [полигона]. Наша задача за время ее эксплуатации, а это 3 года, создать новый современный полигон. Полигон твердых строительных отходов АО „Экотехнология“ выработал свой ресурс на 95%. Нашли подходящий участок, объемом 675 тыс. кубометров. Проект находится на экологической экспертизе», — написал Андрей Воронов в своей telegram-блоге. Строительство проектов планируют начать в 2022 году.

В мэрии Нового Уренгоя не сообщили агентству о других результатах проверки руководителя Росприродназдора в городе. «Глава города об итогах визита Радионовой написал в своем telegram-канале», — прокомментировали в пресс-службе администрации.

Ранее URA.RU сообщало, что представители Росприроднадзора на совещании в ЯНАО отметили одну из важных экологических проблем в регионе — нелегальные свалки твердых коммунальных отходов, которые эксплуатируются во многих населенных пунктах округа. Было принято решение усилить контроль за экологической обстановкой на Ямале, путем создания специального отделения экологического надзора в Новом Уренгое.