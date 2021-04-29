Алексей Навальный рассказал, что похудел до 72 килограммов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Алексей Навальный за время голодовки похудел до 72 килограмм. Об этом рассказал сам Навальный, участвуя по видеосвязи в заседании суда по жалобе на приговор за клевету.

«Я похудел до 72 кг, я весил столько в 7-м классе. Я реальный скелет, просто скелетон», — цитирует Навального ТАСС. По его словам, сейчас он ест только кашу, которую ему разрешают принимать по четыре ложки в день. В какой-то момент он в шутку попросил закончить заседание скорее, так как в полдень у него должен быть обед.

На заседание пришла жена Навального Юлия. Он рассказал ей о состоянии после окончания голодовки. Навальный, по данным СМИ, был одет в тюремную робу, его голова побрита.

В Бабушкинском суде Москвы проходит заседание по жалобе Навального на один из приговоров. В 2020 году Навальный комментировал один из агитационных роликов в поддержку поправок к Конституции РФ, участников которого назвал продажными холуями. Среди них был ветеран ВОВ. Суд посчитал Навального оклеветавшим ветерана и назначил штраф почти в миллион рублей.