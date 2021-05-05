05 мая 2021
04 мая 2021
03 мая 2021
02 мая 2021
01 мая 2021
30 апреля 2021

Работник тюменского правительства получил травму на работе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Москвы, скорая помощь, машина скорой помощи
Работник тюменского правительства упал с ковша трактора и получил тяжелую травму Фото:

Сотрудник «Центра транспортного обеспечения» управления делами правительства Тюменской области, получил тяжелую травму во время работы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе трудовой инспекции региона.

«Несчастный случай произошел с уборщиком. Работник решил убрать наледь с верхней части ворот, на территории гаражной базы. Он попросил тракториста поднять его в ковше, однако потерял равновесие и упал с высоты. Удар пришелся на руку и голову», — рассказали URA.RU в пресс-службе трудовой инспекции Тюменской области.

Происшествие случилось в середине марта, однако известно о нем стало только сейчас. В результате ЧП мужчина получил тяжелую травму.

«Причина несчастного случая — неудовлетворительная организация охраны труда. Отсутствие контроля со стороны руководства. Решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности», — отметили в трудовой инспекции региона.

URA.RU не удалось получить комментарий от руководства центра. В приемной ответили, что директор не может побеседовать с журналистом агентства.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...