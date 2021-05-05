Работник тюменского правительства получил травму на работе

Работник тюменского правительства упал с ковша трактора и получил тяжелую травму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудник «Центра транспортного обеспечения» управления делами правительства Тюменской области, получил тяжелую травму во время работы. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе трудовой инспекции региона.

«Несчастный случай произошел с уборщиком. Работник решил убрать наледь с верхней части ворот, на территории гаражной базы. Он попросил тракториста поднять его в ковше, однако потерял равновесие и упал с высоты. Удар пришелся на руку и голову», — рассказали URA.RU в пресс-службе трудовой инспекции Тюменской области.

Происшествие случилось в середине марта, однако известно о нем стало только сейчас. В результате ЧП мужчина получил тяжелую травму.

«Причина несчастного случая — неудовлетворительная организация охраны труда. Отсутствие контроля со стороны руководства. Решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности», — отметили в трудовой инспекции региона.

URA.RU не удалось получить комментарий от руководства центра. В приемной ответили, что директор не может побеседовать с журналистом агентства.