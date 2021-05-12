12 мая 2021
11 мая 2021

Силовики установили личности участников перестрелки в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Против нападавших возбудили уголовное дело за покушение на убийство Фото:

Личности участников вооруженного конфликта в центре Тюмени установлены. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении СК РФ. Инцидент произошел в ночь на 13 мая во дворе одного из домов по ул. Клары Цеткин.

«По предварительным данным, между группой мужчин и потерпевшим 1987 года рождения произошел конфликт с применением огнестрельного травматического оружия. Мужчина доставлен в областную больницу №2 города Тюмени. В настоящее время личности участников происшествия установлены», — рассказали в ведомстве.

В ведомстве добавили, что сотрудники региональных управлений СК и МВД в настоящее время ищут участников перестрелки. Против них возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Ранее агентство писало, что в конфликте пострадал 33-летний мужчина. У него диагностировали множественные ранения в области шеи, грудной клетки, верхних и нижних конечностей. Пациент находится в реанимации

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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