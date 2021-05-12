В ЯНАО заработает отделение Российского Красного Креста

ЯНАО станет 83 регионом, где работает организация Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Ямале отрывают отделение Российского Красного Креста, имеющее непосредственное отношение к одноименному международному движению. В округе отделение возглавит волонтер Ольга Калугина. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«В период пандемии ямальские волонтеры достойно проявили себя во время Всероссийской акции „Мы вместе“. Теперь, когда их помощь стала не так востребована, добровольцам поступило предложение от московских коллег организовать в регионе новое направление», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Ранее URA.RU сообщало о том, с начала пандемии в ЯНАО увеличилось число волонтеров. На Ямале больше 15 тысяч активистов. Поэтому был создан «Арктический добровольческий центр».