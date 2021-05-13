13 мая 2021
12 мая 2021

В деле главы промышленной компании из ЯНАО появились новые детали

© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновник, бизнесмен, портфель. Москва, чиновник, портфель, бизнесмен, бизнес, портфели депутатов, портфель министра
Расследование дела продолжается Фото:

В деле главы компании ООО «СеверАвтоТранс» о коррупции всплыли новые эпизоды. Согласно материалам следствия, он заключил договор с ООО «Вис-Север» и дал взятку представителю этой компании, чтобы получить положительное заключение экологической экспертизы. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО.

«Однако посредник, получив денежные средства, обманным путем присвоил их себе. В отношении руководителя коммерческой организации возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. По контракту, нужно было выполнить работы по обезвреживанию нефтесодержащих отходов на полигоне Суторминского месторождения. Бывший управляющий ООО «Вис-Север» также получил 560 тысяч рублей за изготовление фальшивых справок.

Получить комментарий в обеих компаниях не удалось. В открытом доступе нет номеров телефонов или электронных адресов этих организаций.

Ранее URA.RU сообщало о том, что руководителя ООО «СеверАвтоТранс» поймали на взятке. Он пытался подкупить сотрудника из подведомственного учреждения Росприроднадзора.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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