13 мая 2021

Часть жителей Тюмени останется без горячей воды на два месяца. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт теплосетей. Нижневартовск., рабы, раскопки, рабочие
Без ремонта сетей в летний период невозможна работа систем зимой Фото:

Отключение горячей воды в Тюмени продлится от полутора до двух месяцев. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании «УСТЭК». Причина — в необходимости капитального ремонта сетей, который можно провести только летом, когда отключено отопление.

«17 мая, в соответствии с утвержденным администрацией города планом, подрядные организации приступят к капремонту или реконструкции сетей. Большинство участков проложено во дворах, подлежащих дальнейшему благоустройству, согласно городской программе. В связи с высокой сложностью и большой протяженностью этих теплотрасс период ограничения горячего водоснабжения для жителей близлежащих домов составит от полутора до двух месяцев», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании «УСТЭК».

Как пояснил специалисты, летняя замена сетей гарантирует надежность теплоснабжения зимой. Без этих вынужденных мер невозможно подготовиться к сезону холодов. При этом специалисты будут стараться максимально сократить сроки отключения воды.

Что касается гидравлических испытаний, то в связи с ними горячую воду начнут перекрывать также 17 мая. Город поделили на семь районов, отключения будут происходить поочередно. Для двух районов этот период продлится не больше 14 дней, для пяти остальных — не более 12.

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