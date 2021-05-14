Блогер взял из приюта собаку и забил ее лопатой

Блогер не смог справиться с агрессивным псом Фото: Размик Закарян © URA.RU

Журналист и блогер Роман Носиков забрал из приюта пса, а затем убил его лопатой, когда собака набросилась на супругу хозяина. Блогер утверждает, что пес кусал их неоднократно.

«Я копал на участке яму, когда [жена] Ульяна вернулась с [псом] Федькой с прогулки. Она, как обычно, протянула руку, чтобы отстегнуть поводок, и Федька прыгнул на нее. Он ее повалил на землю и начал грызть руки, которыми она закрывала лицо, горло и грудь. До груди он добрался. Я врезал ему по заду лопатой, но он только огрызнулся и продолжил атаку. Второй такой же удар — тоже ничего не дал. И тогда я ударил его со всей силы по шее», — рассказал он «Ридусу» о произошедшем.

Зоозащитница Елена Грачевская пояснила, что, обнаружив у пса агрессивное поведение, нужно было обратиться в приют. «Сотрудники приюта предупреждали об агрессивности и непростом характере пса заранее, но Роман хотел именно эту собаку и забрал ее из приюта в тот же день. Пес с агрессивными повадками был привезен в дом, где проживает двое несовершеннолетних детей. Правила содержания собаки были нарушены, что и привело к трагедии», — поясняет издание со слов Грачевской.

Ранее агрессивная собака напала на людей в Первоуральске. Хозяйка не смогла удержать животное, из-за чего пострадали три подростка.