19 мая 2021
18 мая 2021

Власти в ЯНАО решили судьбу аварийного здания «Почты России»

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, почта россии, магнитогорск
В Панаевске построят модульное здание, куда переедет «Почта России» Фото:

В Панаевске (Ямальский район) построят многофункциональный центр, куда переедет отделение «Почты России». На старое задние от жителей поступали многочисленные жалобы. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Ямальского района.

«По поручению главы Ямальского района старое ветхое здание, на которое жаловались панаевцы, будет заменено на новое модульное. Кроме почты в нем разместятся сотрудники банка, МФЦ, ЕРИЦ и „Ямалкоммунэнерго“», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии. Все материалы для строительства доставят летом.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Нового Порта также просят новое отделение почты. Но новое здание там строить не будут — власти решили ремонтировать существующее.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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