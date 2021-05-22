Экс-депутат Галямина задержана в полиции на ночь

Галямина находится в отделении полиции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывшего муниципального депутата Юлию Галямину задержали сотрудники полиции и оставили в отделении Великого Новгорода на ночь. Об этом сообщается в соцсетях Галяминой.

«Юлию Галямину оставляют в полиции на ночь. Протокол по ст 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, до 15 суток ареста — прим. URA.RU). Завтра суд. Время и место сообщим позже», — указано в соцсети Twitter Юлии Галяминой.

Галямину задержали на «Земском съезде» в Великом Новгороде. Это собрание независимых муниципальных и региональных депутатов из 30 регионов России. Официальной информации о задержаниях на этом мероприятии от полиции не поступало, сообщает «Национальная служба новостей».

Ранее в 2020 году на Галямину завели уголовное дело из-за двукратного нарушения правил проведения протестов. В СКР считают, что ее действия носят умышленный характер. Галямина призывала в соцсетях к участию в несогласованном митинге, который прошел в Москве 15 июля. Таганский суд Москвы оштрафовал ее после этого на 200 тысяч рублей.