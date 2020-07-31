На депутата Галямину завели дело за нарушения на митингах

Юлия Галямина призывала участвовать в несанкционированном митинге в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На муниципального депутата одного из московских районов Юлию Галямину завели уголовное дело о неоднократном нарушении правил проведения митингов. Об этом сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).

«ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении муниципального депутата одного из районов города Москвы Юлии Галяминой по признакам преступления, предусмотренного статьей 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)», — говорится в сообщении. Действия депутата, как утверждает следствие, носят умышленный характер.

В начале июля Галямина стала призывать в соцсетях к участию в несогласованном митинге. Протестная акция, которая прошла 15 июля в центре Москвы, собрала порядка 150 человек. Тогда Таганский суд Москвы оштрафовал Галямину на 200 тысяч рублей за незаконную акцию у здания столичного управления МВД России, пишет РАПСИ .

По данным СКР по Москве, депутат не раз привлекалась к административной ответственности за нарушение установленного порядка организации митинга. В скором времени Галямину доставят в отделение полиции для проведения следственных действий. Расследование по уголовному делу продолжается.

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