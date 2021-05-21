21 мая 2021
20 мая 2021

Жители ЯНАО пожаловались на нехватку врачей

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи будут распределены по больницам таким образом до отмены карантина Фото:

В поликлиниках Нового Уренгоя (ЯНАО) не хватает врачей. На прием к терапевту приходится ехать на один конец города, а к эндокринологу на другой, сообщают местные жители в социальных сетях.

«Подскажите мне, пожалуйста, по какой причине все эндокринологи находятся в первой поликлинике? Почему ни одного нет во второй?» — пишет в группе «ГОРОРО» в соцсети «ВКонтакте» жительница Мария Белоусова. «По той же причине, по которой все терапевты во второй и не одного в первой!» — ответила женщине Марина Постолова.

Жители также добавили, что в поликлинике №2 врачей некоторых узких специальностей никогда не было. «А почему на „северке“ никогда не было хирурга, дерматолога и женской консультации с городской стоматологией? Что за дискриминация „северки“?» — написала Марина Рольгейзер.

В департаменте здравоохранения ЯНАО URA.RU сообщили, что такое распределение врачей по поликлиникам было организовано с целью минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции. «Терапевтическая служба сконцентрирована в поликлинике №2 для того, чтобы пациенты с признаками ОРВИ могли попасть на прием к врачу, не создавая при этом угрозы для здоровых пациентов. В поликлинике №2 есть возможность распределения потоков посетителей. Узкие специалисты преимущественно ведут прием в поликлинике №2», — прокомментировали в ведомстве. В департаменте также добавили, что распределение служб продлится до отмены режима повышенной готовности.

Ранее URA.RU сообщало, что узкопрофильным врачам в Новом Уренгое отменили дежурство, из-за чего горожане не могут вовремя получить медицинскую помощь. Жителям приходится ждать помощи по несколько часов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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