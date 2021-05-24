24 мая 2021

Депутат призвал Илона Маска построить завод в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Synergy Clobal Forum 2017. Москва, synergy global forum, tesla, синергия, тесла
21 мая Илон Маск заявил, что в России может открыться завод Tesla Фото:

Депутат Тюменской областной думы Глеб Трубин призвал американского предпринимателя Илона Маска построить завод Тesla в Тюмени. По его мнению, у тюменского региона есть ряд неоспоримых преимуществ перед другими субъектами РФ.

«Даешь завод Теслы в Тюмени, как тебе такое, Илон Маск?! Только представьте себе, сделать завод электрокаров в главном нефтедобывающем регионе страны! Так мы точно докажем, что пришло время инвестиций и другого развития, а мы показываем, что про „нефтегазовую иглу“ можно забыть», — написал депутат на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Трубин перечислил и другие критерии, которые, по его мнению, должны сподвигнуть Маска к инвестициям в регион. «Самое удачное расположение, практически середина нашей Родины, самая удобная логистика по стране! Один из лучших инвестиционных климатов по стране! Один из лучших регионов по специалистам в области математики и IT», — заявил народный избранник.

Текст Трубина опубликован на русском и английском языках. Реакции от Маска на пост пока не поступило. 21 мая американский бизнесмен, выступая по видеосвязи на российском форуме «Новое знание», заявил, что в России и странах СНГ могут появиться официальные заводы по производству электромобилей Тesla.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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