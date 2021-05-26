26 мая 2021
25 мая 2021

В детсады и школы ЯНАО покупают роботов за миллионы рублей. «Красивая игрушка»

© Служба новостей «URA.RU»
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В планах приобрести еще несколько роботов Фото:

В ЯНАО школы и детские сады закупают роботов в помощь учителям и воспитателям. Как рассказывает инсайдер в политтусовке округа, стоимость умной машины от компании «Промобот», у которой покупаются роботы, составляет порядка двух миллионов рублей, а со всеми ее функциями справляются сами сотрудники образовательных учреждений.

«Это лишь красивая игрушка, которая будет разговаривать с детьми, а округ будет получать очки узнаваемости в федеральных СМИ за свою современность. Какая реальная потребность в роботе — непонятно. Такую сумму образовательные учреждения по своему желанию на технику потратить не могли», — рассказывает собеседник.

Кроме того, инсайдер уверяет, что на постоянной основе таким дорогим оборудованием дети пользоваться не смогут. Его будут доставать только к приезду чиновников с представителями СМИ.

В правительстве региона на вопрос корреспондента для чего закупают умные машины в школы и сады ответили следующим образом: «робот компании „Промобот“ поможет воспитателям детского сада в преподавании основ робототехники. Взаимодействие с роботом развивает у детей навыки проектирования, помогает освоить базовый робототехнический курс. Также Промобот помогает детям с ОВЗ овладеть моторикой собственного тела». В правительстве не назвали сумму, за которую образовательные учреждения приобрели умные машины.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО на станциях скорой помощи могут появится роботы-диспетчеры. Они должны принимать звонки абонентов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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