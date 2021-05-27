Рост аллергических заболеваний Надежда Логина связывает с изменением образа жизни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Стремительный рост числа аллергических заболеваний обрел характер эпидемии, распространившейся по всему миру. Об этом в беседе с URA.RU заявила иммунолог-аллерголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, автор шести патентов на изобретения и более 100 научных статей Надежда Логина.

«Уже давно всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что стремительный рост аллергических заболеваний обрел характер эпидемии. Если в России в 50—70-е годы прошлого века аллергические заболевания в структуре общей заболеваемости составляли, по статистике, от 2 до 4%, то сейчас их процент составляет, от 20 до 30. Это статистика приближается к общемировой статистике развитых стран», — подчеркнула Логина.

Стремительный рост аллергических заболеваний кандидат наук связывает с резким изменением жизни человека, его пищевыми привычками, бытовыми условиями, стрессами, бесконтрольным употреблением лекарственных препаратов, особенно противовирусных и иммуномодуляторов, снижением физической активности. «За последние 50 лет сколько изменений произошло — индустриальное развитие во всем мире, экология, наш образ жизни резко изменился. Это произошло настолько быстро, что наша иммунная система не успела приспособиться», — объяснила Логина.

Врач добавила, что если нарушается функция лимфоцитов, аллергены организмом начинают восприниматься некорректно. «Это может привести к тому, что на фоне абсолютно полного здоровья такие аллергены вдруг воспринимаются иммунной системой как агрессивные факторы и против них включается очень бурный иммунный ответ. И пыльца растений, и пищевые продукты, и микрофлора — эти факторы не обладают самостоятельными болезнетворными свойствами и абсолютно безвредны для человека, но в силу нарушений иммунной функции возникает неадекватная иммунная реакция», — подчеркнула она.

Ранее врачи заявили о том, что в России, из-за изменений климата, сдвинулось начало сезонных аллергий. На пыльцу люди стали реагировать на две-три недели раньше.