Глава Минфина оценил вероятность повышения НДФЛ

Антон Силуанов заявил, что в России не планируется повышения налогов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Очередное повышение НДФЛ правительство России сейчас не рассматривает. С таким заявлением выступил министр финансов РФ Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме.

«По НДФЛ мы не рассматриваем [новых изменений]. Мы действительно приняли решение о направлении повышенного НДФЛ на сложные детские болезни», — приводит сайт MK.RU слова Силуанова.

Глава Минфина подчеркнул, что повышенная до 15% ставка для богатых россиян принесет в федеральную казну больше денег, чем планировалось. По словам Силуанова, поступлений будет около 100 миллиардов рублей вместо ожидаемых ранее 60 миллиардов. Эти деньги также пойдут на лечение детей.

В ноябре 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о повышенной налоговой ставке для граждан, чей ежегодный доход превышает пять миллионов рублей. Собранные деньги пойдут на помощь детям с редкими заболеваниями, уточняет RT.